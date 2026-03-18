All Aboutが実施している「現金・預金に関するアンケート」から、2025年12月26日に回答のあった、愛知県在住41歳男性の預金に関する考え方を見ていきます。回答者プロフィール年齢性別：41歳男性同居家族構成：本人、妻（36歳）、長男（3歳）、次男、三男（ともに0歳）居住地：愛知県住居形態：賃貸雇用形態：正社員世帯年収：本人420万円、妻200万円現預金：950万円リスク資産：80万円「貯蓄用として、あいち銀行の定期預金に600