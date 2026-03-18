俳優の中尾明慶さんは3月17日、自身のInstagramを更新。シーバスフィッシングで大物を釣り上げた様子を披露し、反響を呼んでいます。【写真】中尾明慶×大きな魚「Nice fishです！」中尾さんは夜釣りでシーバスを釣り上げた写真を投稿。「やっぱり釣りはええねん釣れたらもっとええねん」とつづり、釣り好きらしいユーモアあふれるコメントを添えています。写真では、夜の海を背景にニット帽とアウターを着こなした中尾さんが、