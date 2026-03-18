トラックの屋根にある「ナゾの小部屋」中はどうなってるの？私たちの生活を支える“物流”の主役たる、大型トラックが高速道路を走る姿は日常的な光景ですが、その運転席（キャビン）の屋根が異様に高く盛り上がっている車両を見かけることがあります。あの頭上の巨大なパーツは、単なるデザインでも荷物入れでもありません。【画像】「ええぇぇ！！」 これがトラックの「ナゾの小部屋」の内部です！（32枚）実は長距離ドラ