2025年は販売台数7位！とどまることを知らないアルファードトヨタ「アルファード」は、2025年も新車販売台数ランキングで乗用車全体の7位にランクインするなど、高級ミニバンというカテゴリーを独走しています。現行モデルは、2023年6月に登場した4代目です。【画像】超カッコいい！ これがトヨタ「アルファード」です！ 画像で見る（76枚）「大空間高級サルーン」をコンセプトに開発された現行モデルでは、歴代の重厚なスタイ