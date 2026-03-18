ライブ配信アプリ「17LIVE（イチナナ）」が、5月22日から5月24日にかけて京都市勧業館「みやこめっせ」で開催されるインディーゲームイベント『BitSummit PUNCH』とのコラボレーションイベントを開催する。 今回のコラボイベントは『Vライバー限定！日本最大級インディーゲームの祭典！BitSummit PUNCH PRアンバサダーになろう』と題し、3月17日から3月31日までの期間で実施される