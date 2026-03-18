Image: World Game Express ジョイスティックも兼ねてます。ショートカットキーをいくつも登録し、ボタン一発で入力を可能にする左手デバイス。たとえば「別名で保存」など、いくつものキーを複数同時押しするコマンドを手早く発動できて重宝します。PCゲームとも相性が良く、攻撃や防御やアイテム選択など複雑な操作を要するゲームを遊んでいるゲーマーなら、持ってて損はないかと。ロボッ