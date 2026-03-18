遠藤純と杉田妃和が所属するアメリカのエンジェル・シティFCは現地３月17日、杉田の戦線離脱を発表。左前十字靭帯を損傷し、シーズン終了となる負傷者リストに登録されたという。アレックス・ストラウス監督はクラブの公式サイトを通じて、「杉田選手は世界クラスのアスリートであり、チームメイトです。本当に残念に思います」とコメント。「ですが、ピッチ上と同じように、リハビリにも集中力と決意を持って取り組んでくれる