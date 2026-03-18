2024年2月、知人の男子高校生に暴行を加え、静岡県の浜名湖につながる川に投げ入れて殺害したなどとして、1審で懲役17年の判決を受けた男の控訴審で、東京高等裁判所2026年3月17日、1審判決を支持し控訴を棄却しました。 【写真を見る】「懲役17年は不当とは言えない」浜名湖高校生殺害 1審判決支持し23歳男の控訴棄却＝東京高裁 浜松市中央区の無職の男（23）は2024年2月、当時17歳の男子高校生に殴る蹴るなどの暴行を加え、浜