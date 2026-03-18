静岡市では3月18日、多くの小学校で卒業式が開かれ、児童らの巣立ちを教師や保護者らが見守りました。 【動画】思い出や目標を胸に学び舎に別れ 静岡市内の小学校76校で卒業式 静岡市駿河区の中田小学校では、109人の卒業生が保護者や在校生に拍手で迎えられながら体育館に入場しました。 卒業生はスーツや袴に身を包み、緊張した面持ちで卒業証書を受け取りました。 ＜卒業生＞ 「運動会がとても楽しかったです。みん