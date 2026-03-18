３月18日午前8時45分頃、静岡県伊東市沖で漁船同士が衝突する事故がありました。この事故で1人がドクターヘリで病院に運ばれました。搬送時、意識はあったということです。事故があったのは、伊東港第1防波堤灯台から東北東に約1.2キロ付近の海上で下田海上保安部が事故の状況など調べています。 【写真を見る】漁船同士が衝突した静岡県伊東市沖＝3月18日