17日夕方、広島県海田町の国道２号で、歩道を歩いていた女性が後ろから来た車にはねられ死亡しました。一緒に歩いていた娘も重傷を負いました。 警察によりますと、17日午後5時ごろ、海田町国信の国道２号の歩道を歩いていた広島市中区の中嶋政子さん（78）が、後方から走行してきた車にはねられました。 中嶋さんは全身を強く打ち、意識不明の重体で病院に搬送されましたが、その約2時間後に死亡が確認されました。一緒に歩いて