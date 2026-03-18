大学生など若者が主体となって浜松の中心市街地の未来を考え、形にしていくプロジェクトの成果発表会を前に、メンバーたちが3月17日、浜松市の中野祐介市長を表敬訪問しました。 【動画】大学生らが市街地の未来を考え形に…プロジェクトの成果発表前に浜松市の中野祐介市長を表敬訪問 表敬訪問したのは、「若者が考えるまちプロジェクト」のメンバーです。 この取り組みは、浜松にゆかりのある大学生や専門学校生