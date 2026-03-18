いよいよ3月19日に開幕する春のセンバツ高校野球。大会史上初めて新潟県から一般枠で2校が出場します。初出場となる帝京長岡と12年ぶり6度目の出場となる日本文理のチームの特長を取材しました。 ■初出場の帝京長岡 “新2年生”中心のチームで優勝目指す この日、室内練習場で体力トレーニングをメインに行っていた帝京長岡。【帝京長岡鈴木祥大キャプテン】「帝京長岡の歴史を変えようと全員でここまでや