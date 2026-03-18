違法な路上駐車が横行している派遣型風俗店の送迎車について大阪府警が初めて一斉取り締まりを実施しました。 【写真を見る】【独自】「もう遅い。駐車違反になります」大阪・キタエリアのホテル街で派遣型風俗店の送迎車を一斉取り締まり“違法路上駐車”で計１０人に「青切符」を交付大阪府警 ３月１７日夜、警察が一斉取り締まりを行ったのは、大阪・キタエリアのホテル街に違法に路上駐車をしていた派遣型風俗店の送