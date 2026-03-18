お笑い芸人のケンドーコバヤシ（53）が17日深夜放送の読売テレビ「にけつッ!!」（火曜深夜1・09）に出演。変な動作をする芸人2人を明かした。千原ジュニアが「バイきんぐ」小峠英二とパンクバンドのライブに行った話を披露した。お酒片手にライブでノリノリ。「あいつ（酔っ払って）ベロッベロになるやろ？ベロッベロになるけど手首だけスゴイのよ。（千鳥足で体が）どうなっても（酒が入ったカップは）水平」で、中身をこぼさ