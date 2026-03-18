アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃で、ウォール・ストリート・ジャーナルは17日、ロシアがイランに対して衛星画像や改良型のドローン技術などを共有していると報じ、「ロシアは戦闘を長引かせることで、軍事的・経済的な利益を得ようとしている」と指摘しました。ウォール・ストリート・ジャーナルは17日、複数の関係者の話として、ロシアがイランに対し衛星画像や改良型ドローンの技術、運用方法などを共有していると報じ