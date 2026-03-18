NHKの「ニャンちゅうワールド放送局」の「ニャンちゅう」役などを務め、現在、ALS（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんがブログを更新。春の訪れを感じさせるエピソードと共に、生命への感動を綴りました。 【写真を見る】【 ニャンちゅう 】声優・津久井教生さん「チューリップを買ってもらって気持ちが膨らみました〜♪」「小さいながら植物ってすごい」“命の力強さ”への感動を綴る【 ALS闘病 】津久