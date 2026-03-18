タレントでモデルのpeco（30）が17日放送の「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜後11・59）にゲスト出演。子育ての際に心がけていることを明かした。7歳長男を育てるpecoは子育てをしていて罪悪感を感じることはあるかとの問いに「私も“ごめんなー”って思うことはあるんですけれど、でも一番は“ごめんね”よりも“ありがとう”って思うようには凄い心がけています」と打ち明けた。「思うのもそうだし、言葉にするのも」と