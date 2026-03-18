◆第４０回ファルコンＳ・Ｇ３（３月２１日、中京競馬場・芝１４００メートル）追い切り＝３月１８日、栗東トレセンすでにオープン２勝の実績を挙げ、２度目の重賞挑戦となるタマモイカロス（牡３歳、栗東・藤岡健一厩舎、父デクラレーションオブウォー）は初コンビを組む小沢大仁騎手＝栗東・フリー＝が騎乗し、ＣＷコースでモズロックンロール（６歳３勝クラス）と併せ馬。しっかりとした脚取りで半馬身ほど先着した。前走の