お笑い芸人・関根勤が１７日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「関根勤チャンネル」を更新した。この日は、お笑いコンビ・鬼越トマホークの良ちゃん、金ちゃんをゲストに招いた。良ちゃん、金ちゃんは昭和の芸能界事情を関根に聞いた。関根は、兄弟で名優として名を馳せた若山富三郎さん、勝新太郎さんのことを述懐。「お兄さん（若山さん）、お兄さんは怖い…。勝さんは怖くない。全然怖い人じゃないの。お兄さんが怖い人