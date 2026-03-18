毎日杯・Ｇ３（３月２８日、阪神競馬場・芝１８００メートル）で重賞初制覇を狙っていたラヴェニュー（牡３歳、栗東・友道康夫厩舎、父ロードカナロア）は同レースへの出走を回避することにが３月１８日、分かった。歩様に乱れが出たため。「まだ理由がはっきりしないので、検査をしていきます」と友道調教師は現状を説明した。同馬は新馬を５馬身差で圧勝し、先月に素質馬がそろった共同通信杯で１番人気に推されていたが、４