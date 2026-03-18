◆米大リーグオープン戦ロイヤルズ―ドジャース（１７日・米アリゾナ州サプライズー＝サプライズスタジアム）ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が１７日（日本時間１８日）、オープン戦の敵地・ロイヤルズ戦に先発し、３回３分の１相当で７１球を投げ、４安打３失点、４四球、５奪三振で、最速は９９・５マイル（約１６０・１キロ）だった。オープン戦防御率は３登板で１３・５０になった。開幕ローテ入りへ課題の残る内容と