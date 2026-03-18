第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕・甲子園）の開幕を翌日に控えた１８日、大会２日第２試合で激突する横浜（神奈川）・村田浩明監督（３９）と神村学園（鹿児島）・小田大介監督（４３）が、甲子園のスタンドで対談を行った。横浜は最速１５４キロ右腕・織田翔希投手（３年）を擁して史上４校目の春連覇を狙う。村田監督は「昨年も初戦はすごく難しかったので、理想通りにいかない。理想はうちが掲げている『５―０野