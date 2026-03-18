巨人は阿部慎之助監督の誕生日である３月２０日から２２日まで「阿部巨人応援祭」を開催すると発表した。ジャイアンツ公式オンラインストアと東京ドームのＧＩＡＮＴＳＳＴＯＲＥ（一部店舗を除く）で応援くじやコラボグッズを発売する。２年ぶりリーグ優勝、１４年ぶり日本一へ今季のスローガンは「前進」。応援くじ「前進〜ＧＩＡＮＴＳＣＨＡＬＬＥＮＧＥ〜」では阿部監督の直筆サイン入りキャップ、応援祭限定デザ