歌手・工藤静香が自身の“癒し”を紹介し、話題になっている。１８日にインスタグラムで「私の癒し」と書き始め、愛犬の写真複数枚をアップ。愛犬との２ショットも添えられた。「気まぐれツンデレビジュルンちゃんのお気に入りのぬいぐるみを取って喜んでいるところ。相変わらず、気が向いた時だけ寄ってくる。でも、割とベタベタで可愛い。すっかり沼」などと愛犬についてつづった。「ビジュ」「ルンルン」「エト」「