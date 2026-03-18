◆オープン戦巨人３軍―東北学院大（１８日・ジャイアンツ球場）昨年１０月に両股関節を手術し実戦復帰を目指している巨人の吉川尚輝内野手（３１）が１８日、術後初めて試合前のシートノックに参加した。この試合には出場しないが、実戦復帰へのステップをまた一歩進めた形だ。３軍東北学院大戦の試合前に二塁の位置へ。軽快にゴロをさばき、一塁やホームに軽快に力強い送球を見せた。吉川は１７日に術後初めて二塁の位置に