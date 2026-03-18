◆ＷＢＣ決勝米国２―３ベネズエラ（１７日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）ベネズエラが米国に勝利し、悲願の初優勝を決めた。ベネズエラは序盤から主導権を握った。両チーム無得点の３回１死一、二塁ではガルシアの４球目が暴投で１死二、三塁となり中犠飛を放って先取点を奪った。さらに５回には先頭のアブレイユが中堅へ豪快なソロ。貴重な追加点を奪い、試合の流れを渡さなかった。８回に同点弾を許した