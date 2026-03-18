◆プロ・アマ交流戦巨人３軍―東北学院大（１８日・ジャイアンツ球場）巨人は１８日、プロ・アマ交流戦のスタメンを発表した。春季キャンプ中だった２月２日に左足関節を捻挫しリハビリを続けていた三塚琉生外野手が「７番・一塁」で実戦復帰する。先発マウンドには育成２年目・西川歩投手が上がる。巨人のスタメンは以下の通り【巨人】１（右）笹原２（遊）川原田３（捕）松井蓮４（左）フェリス５（指）亀田