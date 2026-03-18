スポーツビジネスを扱う米メディア「ＳＰＯＲＴＩＣＯ」は１７日（日本時間１８日）、２０２６年のメジャーリーガーの収入ランキングを発表。ドジャース・大谷翔平投手はスポンサー副収入として１億２５００万ドル（約１９８億７５００万円）を得る見込みだと報じた。ジャッジ（ヤンキース）の約１４倍にあたるとし、単年では男子ゴルフのタイガー・ウッズが２００９年に記録した１億５００万ドルを抜いて、スポーツ選手として史