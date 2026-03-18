ロックバンド「ＬＵＮＡＳＥＡ」のギタリストＳＵＧＩＺＯが１８日までにＸ（旧ツイッター）を更新。２月１７日に５６歳で亡くなったドラマーの真矢さんの月命日への思いをつづった。ＳＵＧＩＺＯは１７日の深夜に「今日は月命日。あれから１ヵ月…何年も経ったような気もするし、１週間しか経ってないような気もする。心身共に超怒涛」と、この１か月間の慌ただしい日々を振り返った。続けて「真矢は少しはあちらの世界に