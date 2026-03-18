あきんどスシローは、“SUSHIRO Cafe”からの新提案として混ぜて楽しむひんやりスイーツ“フラッペ”が登場します。第一弾として3月18日より「飲むストロベリッぺ」と「飲むバニラッぺ」を全国のスシローにて販売する。“SUSHIRO Cafe”は、「おいしく、わくわく、ぞくぞく。」をコンセプトに、こだわりのスイーツを提供。年間200種類を超える試作品の中から、プロの目線で厳選したこだわりのスイーツだけを届けている。この度、「