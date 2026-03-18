雑誌「ハルメク」などのマーケティングやリサーチのコンサルティングを通じて、５０代以上のインサイトを日々探求する「ハルメク 生きかた上手研究所」は、５０歳以上の女性（事前調査５２４人、本調査４９８人）へのアンケート結果をもとにした「５０歳からのハルメク世代に聞く なんでもランキング」を公開、「卒業したいこと」をテーマにした結果を１８日、発表した。「卒業したいこと」の全体１位は「モノを増やす・ため込