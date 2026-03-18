薩摩川内市の南九州自動車道で18日あさ、大型トラック1台と乗用車3台のあわせて4台が絡む事故があり、男女4人がけがをしました。事故の影響で現場周辺は通行止めとなっています。 薩摩川内市の南九州自動車道の映像です。乗用車1台が大破しています。 県警高速道路交通警察隊によりますと、18日午前8時前、南九州自動車道・下りの薩摩川内都インターチェンジ付近で、大型トラック1台と乗用車3台のあわせて4台が絡む事故が