【モデルプレス＝2026/03/18】女優の安田成美が3月17日、自身のInstagramを更新。手編みの作品を公開し、注目を集めている。【写真】59歳女優「色合いが可愛い」“プロ級”手編みの巾着バッグ公開◆安田成美、手作りニットバッグを公開安田は赤いドアの前で、黒のタートルネック姿で巾着バッグを肩から下げている自身のショットを公開。「やっと出来たー」と手編みであることをつづり「丁度メロンが入る！」とバッグの大きさを報告