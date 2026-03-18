鹿児島銀行が「PayPay」へのリアルタイムチャージ対応開始 鹿児島銀行は、普通預金口座から「PayPay」へ、即時にチャージできるサービスを始めたと発表しました。 鹿児島銀行の普通預金口座から、キャッシュレス決済サービス「PayPay」へのリアルタイムチャージが、きょう3月18日（水）午前10時からできるようになりました。 利用するには、PayPayのチャージ画面で「銀行を追加する」から