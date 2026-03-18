伊佐市の農道脇で18年にわたり、ヒガンバナを育て訪れる人の目を楽しませてきた男性に、鹿児島県が表彰状を贈りました。 県姶良・伊佐地域振興局から表彰されたのは、伊佐市大口大田の上田篤さんです。 上田さんは2008年から18年にわたり、自宅近くの農道脇を1人で手入れし、ヒガンバナを育ててきました。秋になると農道脇およそ500メートルが赤く染まり、訪れる人たちの目を楽しませてきました。 きっかけは、ヒガンバナ