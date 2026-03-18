【モデルプレス＝2026/03/18】俳優・鈴木福の妹でタレントの鈴木夢が3月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。弟で子役の楽（たの）が踊る姿を公開し、話題となっている。【写真】元有名子役の19歳妹「遺伝子すごい」“そっくり”弟との2ショット◆鈴木夢、弟・楽に「身長抜かされちゃって」夢は「＃ドラマ再会 今夜ついに最終話ですね 楽しみだけど、寂しい」と、楽が出演していたテレビ朝日系ドラマ「再会〜Silent Truth〜