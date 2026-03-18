全国43の「リッチモンドホテル」を運営するロイヤルホールディングス（HD）のグループ会社。「どんな人でもどこでも安心・満足するホテルブランドとして定着している」。 国内のビジネス客をターゲットに出発したが、今は旺盛なインバウンドが87.9％という稼働率につながる。「拠点によってインバウンド・ビジネス・レジャー用途に仕様を分けていく」と、これまでの画一的なホテルの仕様からの転換を