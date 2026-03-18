【北欧通貨】クローナ安の調整続く、明日の会合は据え置き見込み=スウェーデンクローナ 明日のスウェーデン国立銀行（リクスバンク・中央銀行）金融政策会合では政策金利は現行の1.75％で維持される見込みで一致。今月のドルクローナはイラン情勢を受けて9.1000前後から先週末に9.4889まで上昇。週明けは調整が続いており、昨日9.2611を付け、今朝も9.28前後での落ち着いた動き。 クロ}