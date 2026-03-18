【北欧通貨】ノルウェークローネもスウェーデンクローナ同様に今週は調整目立つ＝ノルウェークローネ イラン情勢を警戒したドル買いに先週末に9.77台まで上昇、週明けも朝の9.78台を付けるなどドル高傾向が見られたが、その後ドル全般の上昇一服などもあって調整売りが目立ち、昨日もドル売りクローネ買いが優勢となって9.58前後での推移となっている。 対円でもクローネ買