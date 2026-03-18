リンクをコピーする

テクニカルポイント ドル円目先のポイントは10日線の158.62 160.41ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 160.20エンベロープ1%上限（10日間） 158.97現値 158.6210日移動平均 158.52一目均衡表・転換線 157.2521日移動平均 157.03エンベロープ1%下限（10日間） 156.07100日移動平均 156.01一目均衡表・基準線 155.78一目均衡表・雲（上限） 155.47一目均衡表