(C)2026フジテレビジョン BSフジ ビー・エー・シー 映画「踊る大捜査線 N.E.W.」の公開日が9月18日に決定した。あわせて、1997年と2026年のふたりの青島俊作が並び立つ最新ビジュアルも公開されている。 最新ビジュアルは、「踊る大捜査線」シリーズの数々のポスターを彩ってきた赤とシロを基調としたデザインで、織田裕二演じる青島俊作が背中合わせで描かれたもの。「2026年、事件は劇場で