富士宮市のまかいの牧場では、2026年1月に生まれたヤギの赤ちゃんへのミルクやり体験が行われています。富士宮市のまかいの牧場では、2026年1月ヤギの赤ちゃんが10匹生まれました。そんな愛くるしいヤギの赤ちゃんと触れ合ってもらおうと、ミルクやり体験が行われています。ヤギの赤ちゃんは生後2、3か月で乳離れすることから、ヤギに直接ミルクをあげられる時期は短いということで、体験した人は、赤ちゃんヤギと優しく触れ合いな