【新華社ボアオ3月18日】ボアオ・アジアフォーラム2026年年次総会の開催が近づく中、開催地の中国海南省瓊海（けいかい）市博鰲（ボアオ）鎮の南強村では数十ムー（1ムー＝667平方メートル）の花畑が見頃を迎えている。美しい景観が広がり、多くの観光客が訪れている。（記者/許雨深）