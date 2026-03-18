第98回選抜高校野球大会は18日、翌日に開幕を控えて開会式リハーサルを甲子園で行った。高校野球は今春から指名打者制度（DH制）が導入され、選抜では初めて甲子園でDH制が採用される。リハーサル開始前にはネット裏で1回戦対戦校による監督対談が行われた。大会第2日第3試合で智弁学園（奈良）と初戦を戦う花巻東（岩手）の佐々木洋監督は「赤間、萬谷がピッチャーの主力でバッティングも良いので、今のところ使わない可能