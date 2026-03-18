◇第6回WBC決勝ベネズエラ3―2米国（2026年3月17日米フロリダ州マイアミ）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場しているベネズエラは17日（日本時間18日）、決勝で米国との激闘を下して初優勝を飾った。試合後にMLBレジェンドがベネズエラを称えた。3大会連続決勝進出となった米国と初優勝をかけたベネズエラの頂上決戦。終盤にドラマが待っていた。0─2の8回2死から1番・ウィットが四球を選んで出