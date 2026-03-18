将棋の「囲碁将棋チャンネル ALSOK杯第75期王将戦七番勝負」第6局が3月18日、愛知県名古屋市の「名古屋将棋対局場」で行われ、藤井聡太王将（竜王、名人、王位、棋聖、棋王、23）と永瀬拓矢九段（33）が現在対局中だ。カド番の藤井王将が踏ん張るか、永瀬九段が悲願のタイトル奪取を決めるのか。大注目の一戦は、「角換わり」の出だしとなった。【映像】芸術作品のように美しい…藤井王将のおやつ決着か、フルセットかーー。緊