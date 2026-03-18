◇ワールドベースボールクラシック決勝アメリカ2ーベネズエラ3（18日日本時間午前9時試合開始、アメリカ・マイアミローンデポ・パーク）マイアミで17日（日本時間18日）にWBCの決勝、アメリカ対ベネズエラの試合が行われ、準々決勝で日本・侍ジャパンを破ったベネズエラが3−2でアメリカに勝利し、WBC王者に輝いた。ベネズエラの優勝は6大会目で初めて。先発ピッチャーはアメリカがN.マクリーン、ベネズエラがE.ロドリゲス。