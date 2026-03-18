声優の北川米彦（きたがわ・よねひこ）さんが5日に肺炎のため死去した。94歳。東京都出身。所属事務所の青二プロダクションが18日に発表した。事務所公式サイトで「弊社所属北川米彦儀（94歳）令和8年3月5日に肺炎のため永眠いたしました」と書き出して報告。「ここに生前賜りましたご厚誼を深謝し謹んでご通知申し上げますなおご葬儀につきましてはご遺族のご意向により近親者のみにて執り行われました」と説明