歌手の工藤静香さんが、自身のインスタグラムを更新。愛犬たちの愛くるしい姿を収めた画像や動画を公開しました。 【写真を見る】【 工藤静香 】愛犬たちの画像を一挙公開「私の癒し」「割とベタベタで可愛い すっかり沼」工藤さんはハートの絵文字を添え「私の癒し」と題して投稿。「気まぐれツンデレ ビジュ」と紹介し、愛犬たちとの日常を披露しています。 ぬいぐるみを抱いて横になる姿には「ルンちゃんのお気に